В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики

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Объекты энергетики повреждены в Сумской области в результате удара ВС РФ. Об этом написала Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
В администрации сообщили о повреждении нескольких энергетических объектов в Глуховской общине. Уточняется, что в результате ударов российских войск без света остались 72 населенных пункта.
В администрации добавили, что на сегодняшний день в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В администрации добавили, что на сегодняшний день в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова