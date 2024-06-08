Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о «шахматной партии», в которой победит ВС РФ

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал о работе отрядов спецназа на Харьковском направлении.
Решение о переброске в Харьковскую область части отрядов спецназа «Ахмат» было принято в конце мая. ВСУ, не имеющие сил для противостояния российским подразделениям, обстреливают населённые пункты, заведомо зная об отсутствии там военнослужащих.
По словам Алаудинова, на всех участках данного направления имеются снайперские пары и FPV-расчёты «Ахмата», поэтому работа ведётся слаженно.
Командир спецназа оценил уровень подготовки подразделений ВСУ на три балла из пяти, подчеркнув, что на некоторых участках фронта бойцы подготовлены на четыре балла.
Говоря о поддержке ВСУ со стороны стран НАТО, Алаудинов отметил, что российская армия изучила натовскую тактику и нашла способы противостояния ей. Также он подчеркнул, что тактика ВС РФ более результативная и выработанная во всех аспектах.
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По словам Алаудинова, на всех участках данного направления имеются снайперские пары и FPV-расчёты «Ахмата», поэтому работа ведётся слаженно.
Командир спецназа оценил уровень подготовки подразделений ВСУ на три балла из пяти, подчеркнув, что на некоторых участках фронта бойцы подготовлены на четыре балла.
Говоря о поддержке ВСУ со стороны стран НАТО, Алаудинов отметил, что российская армия изучила натовскую тактику и нашла способы противостояния ей. Также он подчеркнул, что тактика ВС РФ более результативная и выработанная во всех аспектах.
«Ахмат» не боится контрнаступления ВСУ. Мы его ждём», – заявил Алаудинов в материале для RT.В настоящее время, по его словам, российские войска готовятся к последнему бою, который завершит СВО. Это будет «шахматная партия», в которой победу одержит Россия.
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Анастасия Чинкова