Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов отметил, что обстановка в Курской области была очень тяжелая, когда «Ахмат» туда зашел. По его словам, в тот момент самой сложной задачей было то, что российские военные не могли определить местонахождение противника. Однако за сутки оно было установлено.
По словам командира, на Курское направление были переброшены самые оснащенные подразделения западной техникой. Алаудинов рассказал, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и этим заставить Россию снять силы со всех участков фронта, а также пойти на переговоры на условиях Украины.
Офицер отметил, что ему было трудно представить, как конфликт может закончиться, учитывая, что Киеву передают значительное количество ресурсов. Необходимо было уничтожить боеспособные подразделения и технику.
В настоящее время боевики переместили все свои боеспособные подразделения под Курск, что привело к ослаблению линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что российские войска могут нанести украинским силам решающий удар и лишить их ключевых ресурсов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Читайте также:
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области
«За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе. Я так думаю, что долго вряд ли они вытянут», — рассказал он.
По словам командира, на Курское направление были переброшены самые оснащенные подразделения западной техникой. Алаудинов рассказал, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и этим заставить Россию снять силы со всех участков фронта, а также пойти на переговоры на условиях Украины.
Офицер отметил, что ему было трудно представить, как конфликт может закончиться, учитывая, что Киеву передают значительное количество ресурсов. Необходимо было уничтожить боеспособные подразделения и технику.
В настоящее время боевики переместили все свои боеспособные подразделения под Курск, что привело к ослаблению линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что российские войска могут нанести украинским силам решающий удар и лишить их ключевых ресурсов.
«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — пояснил он.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Читайте также:
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области
Дарья Осипова