В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ

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Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Кроме того, два вражеских БПЛА были уничтожены в Белгородской области, а по одному — над Черным морем и в Курской области.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее МО РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее МО РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова