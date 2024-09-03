Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области

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В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что оперативный штаб Белгородской области отправил 27 запросов, из которых 18 уже выполнены. Остальные запросы находятся в процессе выполнения. Также в группировке были установлены дополнительные системы противовоздушной обороны.
Помимо этого, в Минобороны России заявили, что ведомство находится с главами приграничных территорий на связи 24/7.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, в Минобороны России заявили, что ведомство находится с главами приграничных территорий на связи 24/7.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова