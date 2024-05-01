Командир «Ахмата» ножом откапывал себя из-под завалов для спасения раненых

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Командир одной из групп эвакуации батальона спецназа «Ахмат» на протяжении 14-ти часов с помощью одного только ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ. Он знал, что ему необходимо спасти раненых из окружения.
Боец с позывным Кыпчак рассказал РИА Новости, что укрывался в одном из зданий, которое атаковал дрон ВСУ «Баба Яга». После трёх попаданий дом рухнул и солдат оказался под обломками. При себе был только нож, которым он и пробивал себе путь наружу. Он не ждал помощи, так как здание располагалось на открытой местности, и товарищи не могли прийти ему на выручку по простреливаемой территории.
После 14-ти часов усилий Кыпчак освободился из каменного плена и отправился выручать раненых товарищей. Он вывел группу практически с окружённой территории. Сослуживцы считают своего командира не только удачливым, но и очень сильным духом. Сам он убеждён, что Бог уберёг его именно потому, что он думал не о себе и своём спасении, а о своих товарищах по оружию, которые нуждались в помощи.
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Александр Бойцов