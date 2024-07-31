Западные страны перестали верить в успех Украины в конфликте с Россией

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Руководства стран Запада перестали верить в то, что Украина способна вернуть утраченные в конфликте с Россией территории. Об этом заявил аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый, его слова передает Berliner Zeitung.
«Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем», — рассказал Дубовой.
Он отметил, российские бойцы успешно продвигаются вперед и активно атакуют во время ротации украинских войск. По словам обозревателя, за критическое положение ВСУ на фронте несет ответственность военное руководство Украины, которое слишком часто принимало неверные решения.
Ранее издание Welt писало, что большинство западных дипломатов и военных НАТО на фоне успехов армии РФ больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины на фронте. По мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские военные прорвут вторую линию обороны Украины. Ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года.
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