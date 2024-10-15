Командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ могут попасть в «котел» в Курской области

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Украинские боевики, находящиеся в Курской области, в скором времени будут вынуждены бежать либо угодят в «котел» ВС России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.
Алаудинов отметил, что уверенности в благоприятном для российских войск исходе боев в регионе придает продолжающееся освобождение ранее захваченных ВСУ населенных пунктов. Накануне генерал сообщил, что армия РФ заняла уже более половины территории, которую украинские войска оккупировали в Курской области с начала августа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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