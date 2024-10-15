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Командир спецназа «Ахмат» опроверг информацию о расстреле солдат ВСУ в Курской области

Алаудинов опроверг данные о расстреле военных ВСУ в Курской области
15 октября 2024, 10:58
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что информация о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является фейком. Об этом информирует ТАСС.
Ранее в украинских пабликах появилась информация о расстреле девяти военных ВСУ, сдавшихся в плен 10 октября в деревне Зеленый Шлях. По данным паблика DeepState, после того как у украинских военнослужащих закончились боеприпасы, они сдались в плен. Сообщалось, что военные ВС РФ приказали им раздеться и расстреляли их.

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — сказал он.



Помимо этого, командир добавил, что военные Вооруженных сил Украины очень часто принимают решение о сдаче в плен.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что на трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона».

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#солдат
«Путин меня предупреждал»: Трамп сделал шокирующее заявление
Трамп: Путин говорил мне о планах по Украине
15 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин делился с ним своими планами по Украине. Об этом пишет The Telegraph.
«Это было для него зеницей ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете". Путин зашел на Украину только из-за Байдена. Он посмотрел на этого парня, он не мог в это даже поверить», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.

При этом он не уточнил, когда именно состоялся подобный разговор. Напомним, Трамп возглавлял Штаты с 2017 по 2022 год.

Кандидат в президенты США в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания. По его словам, Байден ничего для этого не сделал, упрекнув нынешнего лидера США в том, что он не разговаривал с Путиным больше года.

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все», — заключил Трамп.

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Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки Украины
Глава МИД Финляндии Волтонен: Запад устал от поддержки Украины
15 октября 2024, 11:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные страны устают от поддержки Украины. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.
По ее словам, Запад все больше надеется на какую-либо форму урегулирования украинского противостояния. Валтонен признала, что вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя не только внимание, но и ресурсы.

Данная ситуация заставила многие государства задуматься о поиске решения для Украины, заключила глава МИД Финляндии.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, блок продолжит оказывать поддержку Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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В ВСУ призвали приостановить боевые действия на нынешней линии фронта
Генерал ВСУ Романенко обратился к украинцам из-за ситуации на фронте
15 октября 2024, 11:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.
«Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения», — сказал Романенко.

По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь, по его словам, самостоятельно Украина не сможет противостоять России.

При этом бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
15 октября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили на всей территории украинской республики, проинформировали в Минцифры Украины. Сигнал сначала прозвучал по Сумами, затем его объявили по всей стране.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года ВС РФ стали бить по украинской инфраструктуре. В частности, речь идет об энергетических и оборонных объектах.

Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечали в Кремле, спецоперация завершится, когда Россия достигнет всех своих целей.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ призвали к приостановке боевых действий на нынешней фронтовой линии.

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#украина
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Бойцы ВС РФ контролируют ключевую автомобильную развязку к югу от Часова Яра
15 октября 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российские силы контролируют одну из ключевых автомобильных развязок к югу от населенного пункта Часов Яр. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», — прокомментировал источник журналистам.
Информатор добавил, что на подступах к населенному пункту для боевиков ВСУ обстановка складывается не лучшим образом.

Перед этим в региональном управлении ФСБ по Псковской области сообщали, что россиянин передавал украинским разведчикам информацию о воинских и гражданских объектах Пскова. Сейчас с ним работают силовики.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#вс рф
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Командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ могут попасть в «котел» в Курской области
Алаудинов: солдаты ВСУ в Курской области либо сбегут, либо попадут в «котел»
15 октября 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинские боевики, находящиеся в Курской области, в скором времени будут вынуждены бежать либо угодят в «котел» ВС России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.
Алаудинов отметил, что уверенности в благоприятном для российских войск исходе боев в регионе придает продолжающееся освобождение ранее захваченных ВСУ населенных пунктов. Накануне генерал сообщил, что армия РФ заняла уже более половины территории, которую украинские войска оккупировали в Курской области с начала августа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#апти алаудинов
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ФСБ: житель Псковской области передавал данные украинской разведке об объектах
15 октября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Россиянин передавал украинской разведке информацию о гражданских и военных объектах Пскова, проинформировали в региональном управлении ФСБ России.
«…Обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — пояснили в ведомстве.
Как добавили силовики, фигурант действовал по указанию куратора, с которым общался через мессенджер Telegram.

Как сообщалось ранее, боевики ВСУ обстреливают освобожденный Угледар, что затрудняет эвакуацию мирных граждан.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки диверсий, вербуя россиян в качестве исполнителей.

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#мир
#россия
#украина
#псковская область
#фсб
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Глава ДНР Пушилин: боевики ВСУ атакуют Угледар, эвакуация мирных затруднена
15 октября 2024, 10:34

Фото: РИА Новости

Боевики ВСУ атакуют Угледар, эвакуация мирных граждан затруднена, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин телеканалу «Россия-24».
«Противник, будучи выдавлен из данного населённого пункта, всё же в направлении Богоявленки, то есть в лесополосах ещё находится и старается нанести ущерб, урон всем, кто находится в данном городе, в Угледаре, и, конечно же, создаёт достаточно серьёзные сложности», — пояснил Пушилин.

До этого Пушилин информировал, что бойцы ВС РФ освободили более чем две трети Дзержинска от боевиков ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается с конца февраля 2022 года. Российская армия планомерно уничтожает противника.

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Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры столкнулись с унижениями на крымском КПП
15 октября 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic

Волонтеры столкнулись с хамством и грубостью на КПП в Крыму, когда везли гуманитарную помощь в зону СВО. Слова активистки Нины Калашниковой привел портал «СеверПост».
По ее утверждению, сотрудники потребовали выгрузки гуманитарки, чтобы досмотреть груз, а после выполнения требований стали унижать. Кроме того, пострадала и сама гумпомощь из-за халатного отношения пограничников.

«Дежурная смена, наделенная «вчера» властью, небрежно вскрыла все под дождем (...) [Это сопровождалось] унизительными и гнусными комментариями, в том числе, указывающими на то, что они очень похожи на наркоторговцев», — сказала женщина.
Ранее стало известно, что на одной из свалок неподалеку от границы с Ростовской областью дальнобойщик нашел ящик с детскими письмами и гумпомощь для бойцов СВО.

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