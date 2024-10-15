Командир спецназа «Ахмат» опроверг информацию о расстреле солдат ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что информация о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является фейком. Об этом информирует ТАСС.
Ранее в украинских пабликах появилась информация о расстреле девяти военных ВСУ, сдавшихся в плен 10 октября в деревне Зеленый Шлях. По данным паблика DeepState, после того как у украинских военнослужащих закончились боеприпасы, они сдались в плен. Сообщалось, что военные ВС РФ приказали им раздеться и расстреляли их.
Помимо этого, командир добавил, что военные Вооруженных сил Украины очень часто принимают решение о сдаче в плен.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что на трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона».
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«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — сказал он.
Помимо этого, командир добавил, что военные Вооруженных сил Украины очень часто принимают решение о сдаче в плен.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что на трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона».
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Дарья Осипова