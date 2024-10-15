Пленный боец ВСУ Зайченко попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»

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Сдавшийся в плен боевик украинского националистического формирования «Айдар»* Владимир Зайченко хочет получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат». Об этом написал в Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На видео Зайченко рассказывает, что проходил службу в батальоне «Айдар»*. По словам военного, он добровольно сдался в плен бойцам ВС России.
Также Зайченко попросил помощи в получении гражданства РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Также Зайченко попросил помощи в получении гражданства РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова