ВС России начали захват позиций ВСУ под Угледаром

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Российские штурмовые подразделения группировки войск «Восток» перешли к захвату позиций ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ осуществили тщательную подготовку к штурму с помощью артиллерии, а затем перешли к захвату позиций противника.
По информации ведомства, российская армия использует для атак нестандартный подход. Противник, в свою очередь, нередко ошибочно наносит удар по своим же позициям. Также отмечается, что на южнодонецком направлении ВС РФ активно применяют FPV-дроны.
Прежде сообщалось, что Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По информации ведомства, российская армия использует для атак нестандартный подход. Противник, в свою очередь, нередко ошибочно наносит удар по своим же позициям. Также отмечается, что на южнодонецком направлении ВС РФ активно применяют FPV-дроны.
Прежде сообщалось, что Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова