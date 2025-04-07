Командир Бадмажапов: в Успеновке ВСУ уничтожили пытавшихся сдаться в плен солдат

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По словам командира батальона группировки «Центр» Дабы Бадмажапова, в ходе освобождения населенного пункта Успеновка пять бойцов ВСУ пытались сдаться в плен, но их уничтожили свои же подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены», — передает слова командира агентство.
Село Успеновка находится в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 4 апреля. Как отметил Бадмажапов, в ходе боевых действий ВС РФ провели штурм детского сада, где взяли в плен двоих украинских военных, которые остались живы.
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Иван Мусатов