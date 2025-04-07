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Командир Бадмажапов: в Успеновке ВСУ уничтожили пытавшихся сдаться в плен солдат

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира батальона группировки «Центр» Дабы Бадмажапова, в ходе освобождения населенного пункта Успеновка пять бойцов ВСУ пытались сдаться в плен, но их уничтожили свои же подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены», — передает слова командира агентство.

Село Успеновка находится в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 4 апреля. Как отметил Бадмажапов, в ходе боевых действий ВС РФ провели штурм детского сада, где взяли в плен двоих украинских военных, которые остались живы.

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Марочко: в ЛНР участились удары дронами ВСУ по гражданским авто и инфраструктуре
07 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/bbsferrari

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ЛНР участились случаи ударов дронами по гражданским авто и инфраструктуре со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту», — цитирует агентство Марочко.

Эксперт отметил, что сейчас в ЛНР продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения. Украинские войска продолжают обстрелы прифронтовых городов и районов Луганской Народной Республики.

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#всу
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Силовики установили украинских командиров, совершавших преступления в Курской области
ТАСС: установлены командиры ВСУ, совершившие военные преступления в Судже
07 апреля 2025, 05:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силовики смогли выявить двух командиров ВСУ, под руководством которых совершались военные преступления в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Два года майор А.В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу - якобы получил "боевое ранение". При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д.С. Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — рассказали в силовых структурах агентству.

На данный момент известно, что Тополенко неоднократно судим и является уроженцем Донецка. Сейчас он и Литвиненко проживают в Киеве.

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#всу
#киев
#курская область
#украина
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В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
Депутат Рады Скороход: командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
07 апреля 2025, 04:20

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, командование относится к солдатам ВСУ как к скоту. Об этом политик заявила в ходе эфира в украинском СМИ.
«Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют. Просто отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала депутат.

Как отметила Скороход, в ее распоряжении находятся десятки обращений, в которых ей рассказывают об унизительном отношении командования к боевикам. К тому же она заявила, что никому нет дела до проблем солдат.

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#солдаты
#всу
#украина
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Вторжение ВСУ в Курскую область стоило НАТО почти 3 миллиарда долларов
РИА Новости: вторжение ВСУ в Курскую область стоило НАТО 2,7 млрд долларов
07 апреля 2025, 04:15

Фото: iStock/dr_evil

Вторжение украинской армии в Курскую область привело к потере порядка 1500 единиц техники НАТО, что стоило альянсу примерно 2,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — посчитали в агентстве основываясь на данных группировки войск «Север» и открытых источников.

Ранее стало известно о вымогательствах и поборах в рядах украинской армии со стороны командования ВСУ. Случаи коррупции зафиксированы в 16 воинских частях.

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#всу
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#нато
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Украина бросила своих солдат на убой в Курской области
Боец ВСУ: в Курской области украинское командование бросило нас на убой
07 апреля 2025, 01:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

В своем предсмертном видео боец ВСУ заявил, что украинское командование бросило их на убой в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал в видео солдат.

Как оказалось, военный являлся бойцом 61-й бригады ВСУ. Он записывал видео на хуторе Олешня в Курской области. По его словам, командование заставило идти солдат пешком на позицию, так как бронемашина, которая должна была их довести, сломалась. Несколько военных были уничтожены беспилотниками, а другие оказались под обильных огнем армии РФ.

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#солдаты
#всу
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#курская область
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