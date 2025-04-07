Марочко: в ЛНР участились удары дронами ВСУ по гражданским авто и инфраструктуре

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ЛНР участились случаи ударов дронами по гражданским авто и инфраструктуре со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту», — цитирует агентство Марочко.
Эксперт отметил, что сейчас в ЛНР продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения. Украинские войска продолжают обстрелы прифронтовых городов и районов Луганской Народной Республики.
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