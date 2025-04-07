В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту

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По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, командование относится к солдатам ВСУ как к скоту. Об этом политик заявила в ходе эфира в украинском СМИ.
«Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют. Просто отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала депутат.
Как отметила Скороход, в ее распоряжении находятся десятки обращений, в которых ей рассказывают об унизительном отношении командования к боевикам. К тому же она заявила, что никому нет дела до проблем солдат.
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