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В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту

Депутат Рады Скороход: командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, командование относится к солдатам ВСУ как к скоту. Об этом политик заявила в ходе эфира в украинском СМИ.
«Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют. Просто отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала депутат.

Как отметила Скороход, в ее распоряжении находятся десятки обращений, в которых ей рассказывают об унизительном отношении командования к боевикам. К тому же она заявила, что никому нет дела до проблем солдат.

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Вторжение ВСУ в Курскую область стоило НАТО почти 3 миллиарда долларов
РИА Новости: вторжение ВСУ в Курскую область стоило НАТО 2,7 млрд долларов
07 апреля 2025, 04:15

Фото: iStock/dr_evil

Вторжение украинской армии в Курскую область привело к потере порядка 1500 единиц техники НАТО, что стоило альянсу примерно 2,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — посчитали в агентстве основываясь на данных группировки войск «Север» и открытых источников.

Ранее стало известно о вымогательствах и поборах в рядах украинской армии со стороны командования ВСУ. Случаи коррупции зафиксированы в 16 воинских частях.

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Украина бросила своих солдат на убой в Курской области
Боец ВСУ: в Курской области украинское командование бросило нас на убой
07 апреля 2025, 01:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

В своем предсмертном видео боец ВСУ заявил, что украинское командование бросило их на убой в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал в видео солдат.

Как оказалось, военный являлся бойцом 61-й бригады ВСУ. Он записывал видео на хуторе Олешня в Курской области. По его словам, командование заставило идти солдат пешком на позицию, так как бронемашина, которая должна была их довести, сломалась. Несколько военных были уничтожены беспилотниками, а другие оказались под обильных огнем армии РФ.

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Ульянов: отсутствие ЕС в переговорном процессе по Украине является неизбежным
07 апреля 2025, 01:30

Фото: iStock/artJazz

По словам российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, отсутствие Евросоюза в переговорном процессе по Украине является естественным и неизбежным. Об этом дипломат написал в своем telegram-канале.
«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — написал Ульянов.

Ранее сообщалось, что если Россия будет контролировать украинские ресурсы, это станет катастрофой для западных стран.

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Нардеп Скороход: солдаты рассказали о поборах и вымогательствах в 16 частях ВСУ
06 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Нардеп Анна Скороход заявила, что в распоряжении Верховной рады Украины имеются жалобы от солдат 16 воинских частей ВСУ, где командиры занимались поборами и вымогательствами. Об этом пишут украинские СМИ.
«Cобирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили... Издеваются и отдают приказы, которые приводят к тому, что ребята гибнут», — заявила Скороход.

Ранее пленный военнослужащий из Украины рассказал о командире, который избивал мирных жителей Курской области. Как оказалось, он служит в 156 батальоне ВСУ и имеет позывной Тринадцатый.

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Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт
06 апреля 2025, 20:11

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские военные использовали храм в Курской области в качестве опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевики ВСУ устроили склад боеприпасов напротив алтаря, а из ворот запускали FPV-дроны. Удары из храма производились как по военнослужащим, так и по мирным жителям, уточнил настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Александр в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства.

При этом, убегая с позиции бойцы ВСУ украли несколько древних икон. Остальные реликвии удалось спасти, их отправили на реставрацию. В ролике священнослужитель указал на две иконы, которые спасали уже трижды: во время гражданской войны, в Великую Отечественную войну и сейчас.

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