Силовики установили украинских командиров, совершавших преступление в Курской области

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Российские силовики смогли выявить двух командиров ВСУ, под руководством которых совершались военные преступления в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Два года майор А.В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу - якобы получил "боевое ранение". При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д.С. Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — рассказали в силовых структурах агентству.
На данный момент известно, что Тополенко неоднократно судим и является уроженцем Донецка. Сейчас он и Литвиненко проживают в Киеве.
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