Командир БАРС-9: Петропавловка перешла под полный огневой контроль войск РФ

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Населённый пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. Об этом сообщил командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным Сварожич.
В разговоре с РИА Новости российский военный подчеркнул, что все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны. Любая техника, которая пытается проехать, уничтожается плотным артиллерийским огнём. По словам офицера, всё снабжение, которое могут получить украинские войска в Петропавловке, это то, что доставляется пешком, группами по два-три человека.
Сварожич также рассказал, что противник совсем перестал контратаковать, но не отступает и явно намерен держать оборону до последнего. По словам командира БАРС-9, ВСУ пытаются оборонять даже полуразрушенные укреплённые опорные пункты и блиндажи.
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Александр Бойцов