В Курахово ДНР идут городские бои

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В подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начались городские бои, информирует ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«На территории города идут городские бои», — сообщают силовики.Российские силовые структуры также передали, что Вооружённые силы Украины стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат».
В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.
Ранее Минобороны Российской Федерации сообщало, что утром 10 ноября российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ. 34 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Подмосковьем, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями.
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Ольга Енгалычева