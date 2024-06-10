Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом

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Командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* ликвидирован под Харьковом.
По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о Николае Кохановском.
Возглавлявшего «Добровольческое движение ОУН»*, которое участвует в боях на стороне ВСУ в качестве подразделения теробороны, уничтожили в окопе у Волчанска.
В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН»* проводили акции против отделений банков России на Украине.
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* признана в России экстремистской организацией и запрещена
Возглавлявшего «Добровольческое движение ОУН»*, которое участвует в боях на стороне ВСУ в качестве подразделения теробороны, уничтожили в окопе у Волчанска.
В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН»* проводили акции против отделений банков России на Украине.
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Польский оружейный завод Mesko, где прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ
* признана в России экстремистской организацией и запрещена
Алёна Самарева