Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом

Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом

Командир «Добровольческого движения ОУН»* уничтожен под Харьковом
10 июня 2024, 21:25
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* ликвидирован под Харьковом.
По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о Николае Кохановском.

Возглавлявшего «Добровольческое движение ОУН»*, которое участвует в боях на стороне ВСУ в качестве подразделения теробороны, уничтожили в окопе у Волчанска.



В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН»* проводили акции против отделений банков России на Украине.

Читайте также:

Украина может потерять части Харьковской и Сумской областей, считает снайпер ВСУ Константин Прошинский

Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ выполнили плановые полеты

Польский оружейный завод Mesko, где прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ

* признана в России экстремистской организацией и запрещена
#украина
#всу
#спецоперация
Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Снайпер ВСУ Прошинский: Киев может потерять больше территорий на границе
10 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина может потерять части Харьковской и Сумской областей. Так считает снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, мы можем потерять то, что осталось от Донецкой области, или большую часть от нее. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей», — заявил Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Он также считает, что вдоль российской границы может быть образована серая зона, которая на 20 километров углубится на территорию Украины.

При этом снайпер ВСУ подчеркнул, что в настоящее время уже не стоит вопрос о выходе к границам 1991 года, добавив, что даже к границам 24 февраля 2022 года вернуться практически невозможно.

Читайте также:

Меркурис: После падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ могут дойти до Днепра

ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре

«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
#youtube
#интервью
#всу
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
Минобороны: ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
10 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Vital Hil

Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
Наиболее продолжительный полет составил более 6 часов, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ, добавили там.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее в министерстве обороны Финляндии заявили, что российский самолёт нарушил воздушное пространство страны.

Читайте также:

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ

Минобороны: ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон
#минобороны рф
#ракета
#вкс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взорвавшийся польский завод Mesko работал на ВСУ
Взорвавшийся в Польше завод занимался производством оружия для ВСУ
10 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/maki_shmaki

Польский оружейный завод Mesko, на котором 10 июня прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом говорится на сайте производственного комплекса.
В 2022 году завод договорился с США о продаже ста единиц переносного зенитного ракетного комплекса Piorun для передачи Украине.

Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.

Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.

Читайте также:

На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео

Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой

Взрыв прогремел в подмосковных Люберцах
#сша
#пожар
#завод
#производство
#взрыв
#боеприпасы
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркурис: После падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ могут дойти до Днепра
10 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска после освобождения Часова Яра могут легко дойти до Днепра, если этого потребует оперативная обстановка. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отмечает, что это стало бы очень плохой новостью для ВСУ. Падение Часова Яра откроет войскам ВС РФ путь к более крупному городу — Константиновке. Защитить этот населённый пункт, потеряв Часов Яр, практически невозможно. Дело в том, отмечает аналитик, что Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку.

С потерей этих двух важных населённых пунктов, продолжает Меркурис, российские войска смогут продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под свой контроль Краматорск. Падение же Часова Яра откроет российской армии дорогу на Константиновку, ещё раз подчеркнул эксперт в заключение.

Читайте также:

ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре

ВСУ готовятся сдать Часов Яр, ВС РФ ведут ожесточённые бои в Волчанске: Последние новости СВО

ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО
#эксперт
#реки
#падение
#контроль
#youtube
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Херсоне прогремела серия взрывов
10 июня 2024, 16:48

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.
«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко в своём Telegram-канале.

Он также призвал население города укрыться в безопасных местах. При этом Мрочко не уточнил, где именно прогремели взрывы.

Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.

Читайте также:

Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне

ВСУ отработали методику провокации в Херсоне

Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
#взрывы
#население
#telegram
#сво
#всу
#вс рф
#херсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре
Кимаковский: ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев из Часов Яра
10 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев с передовых позиций в Часов Яре. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что армия России имеет в городе серьёзные успехи. На сегодняшний день микрорайон канал практически полностью зачищен от ВСУ.

Ранее Кимаковский заявлял, что ранее восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной. По его словам, ВСУ пытались держать под огневым контролем эту территорию, предпринимали попытки заходить и укрепиться там. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек.

Читайте также:

ВСУ готовятся сдать Часов Яр, ВС РФ ведут ожесточённые бои в Волчанске: Последние новости СВО

Российские военные наносят огневое поражение ВСУ под Часовым Яром

Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
#военные
#армия
#оборона
#человек
#армия россии
#новости
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Стариков: в конце лета на Украине произойдет генеральное сражение
10 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/ffikretow

Украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Об этом пишет «МК».
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В зоне СВО успешно опробовали новый российский дрон-бомбардировщик «Голубь»

Четыре человека подорвались в Шебекино на мине, среди них сотрудник «‎России 24»

Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка
#прогноз
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Живов раскрыл, какое оружие будет поставлять РФ другим странам
Военэксперт Живов: Россия может поставить своё оружие КНДР, Ливану и Кубе
10 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Ruma Aktar

Владимир Путин заявил, что Россия может отправить свое оружие в страны, которые способны атаковать врагов РФ, — это будет ответом на поставки вооружения Киеву для удара по российской территории.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, о каком оружии идёт речь и в какие страны оно может поставляться.

«Речь идёт о дальнобойных крылатых баллистических и противокорабельных ракетах, типо комплекса «Бастион», «Калибр», «Искандер». Предполагаю, что оно может поставляться такому образованию, как движение хуситов, которое сейчас участвует в прямом конфликте с западной коалицией и наносит удары по британским и американским кораблям. Может, Ливану, Северной Корее, хотя там у них своего оружия достаточно. Также можно попробовать поставить Кубе оружие, но вряд ли она будет его применять применять по флоту США», — рассказал эксперт.

По мнению Алексея Живова, США может поменять свое поведение, если почувствует реальную угрозу.

«Если и будет потоплен один или два крупных американских корабля, каждый из которых стоит как среднестатистическая африканская страна, то, вероятно, это изменит отношение США. В данный момент они постоянно создают угрозы своим оружием, а мы американской военной группировке таких угроз пока не создавали. Очевидно, что украинцы будут просить столько, сколько им влезет, а как США отреагируют на ущерб собственных сил – это открытый вопрос», — заявил военный блогер.

Читайте также:

Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей

Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона — видео

Открытие нового фронта в Сумской области: что известно на данный момент
#сша
#оружие
#образование
#ущерб
#донбасс
#нато
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В зоне СВО успешно опробовали новый российский дрон-бомбардировщик «Голубь»
В России создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь»
10 июня 2024, 15:28

Фото: iStock/IherPhoto

В РФ создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов. «Голубь» сохраняет «зрение» в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание.

«Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — сказал собеседник агентства.
Основная цель дрона — скопления живой силы. Он способен распознавать пехоту противника. «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации. Сейчас готовится запуск его серийного производства.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Четыре человека подорвались в Шебекино на мине, среди них сотрудник «‎России 24»

«Приехал, москаль»: на Украине медики отказались помогать лежащему на улице мариупольцу

Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка
#техника
#бпла
#сво
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф