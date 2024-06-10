Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей

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Украина может потерять части Харьковской и Сумской областей. Так считает снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, мы можем потерять то, что осталось от Донецкой области, или большую часть от нее. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей», — заявил Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Он также считает, что вдоль российской границы может быть образована серая зона, которая на 20 километров углубится на территорию Украины.
При этом снайпер ВСУ подчеркнул, что в настоящее время уже не стоит вопрос о выходе к границам 1991 года, добавив, что даже к границам 24 февраля 2022 года вернуться практически невозможно.
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