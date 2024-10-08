Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города

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Командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Александр Охрименко прокомментировал попытки удерживания города. Об этом информирует издание «Главком».
«Отвечу на то, почему не покинули город значительно раньше. Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — рассказал он.
Охрименко отметил, что решение об отступлении принимается исключительно командованием украинской армии. К таким мерам прибегают только в случае угрозы окружения и значительных потерь в рядах личного состава.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
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