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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что разрешение Киеву бить вглубь территории Российской Федерации дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция России по данному вопросу была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова