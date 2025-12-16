Командир бригады ВСУ забыл о фронте и увлекся самопиаром

16 декабря 2025, 07:11

РИА Новости: комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин занимается самопиаром

Фото: iStock/olegda88

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением. Вместо этого он сосредоточился на раскрутке своих социальных сетей и написании статей. Об этом пишет РИА Новости.