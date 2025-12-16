Достижения.рф

Командир бригады ВСУ забыл о фронте и увлекся самопиаром

РИА Новости: комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин занимается самопиаром
Фото: iStock/olegda88

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением. Вместо этого он сосредоточился на раскрутке своих социальных сетей и написании статей. Об этом пишет РИА Новости.



По информации российских силовых структур, мужчина не проявляет интереса к событиям на передовой. Его подчиненные сталкиваются с потерями, но он игнорирует ситуацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

