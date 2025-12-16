Командир бригады ВСУ забыл о фронте и увлекся самопиаром
Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением. Вместо этого он сосредоточился на раскрутке своих социальных сетей и написании статей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, мужчина не проявляет интереса к событиям на передовой. Его подчиненные сталкиваются с потерями, но он игнорирует ситуацию.
