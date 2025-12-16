ВСУ вербуют наёмников через TikTok
Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали искать новые кадры в свои ряды через социальную сеть TikTok. Вербовка рассчитана на иностранных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
Согласно полученным данным, в рекламных роликах украинское командование указывает недостоверную информацию касательно денежных выплат. Большие гонорары, как утверждается, способствуют более активному набору зарубежных граждан в ряды ВСУ.
«Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом - вербуют через TikTok, обещают по $5 тыс. в месяц, а в итоге, получается от силы $350-400», — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что на херсонском направлении военнослужащие иностранного легиона попадаются всё реже, а большинство из них являются уроженцами Колумбии.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.