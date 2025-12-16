16 декабря 2025, 05:21

ТАСС: ВСУ вербуют наёмников через TikTok

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали искать новые кадры в свои ряды через социальную сеть TikTok. Вербовка рассчитана на иностранных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.





Согласно полученным данным, в рекламных роликах украинское командование указывает недостоверную информацию касательно денежных выплат. Большие гонорары, как утверждается, способствуют более активному набору зарубежных граждан в ряды ВСУ.



«Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом - вербуют через TikTok, обещают по $5 тыс. в месяц, а в итоге, получается от силы $350-400», — рассказал собеседник агентства.