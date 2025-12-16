Жители Николаева выманили из дома и застрелили сотрудника украинского ТЦК
В Николаеве жители подкараулили сотрудника ТЦК и ликвидировали его из огнестрельного оружия. Об этом РИА Новости рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Видеозапись с места событий появилась в распоряжении Телеграм-канала информагентства, однако из этических соображений мы не можем опубликовать её здесь.
На кадрах видно, как сотрудник ТЦК выбегает из дома на звук сигнализации автомобиля и получает несколько пуль. После этого стрелок спешно скрылся.
«Большая часть мести "людоловам" происходит именно так, скрыто, без лишних свидетелей», — отметил Лебедев.В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталквивают их микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить неравнодушным жителям.