Жители Николаева выманили из дома и застрелили сотрудника украинского ТЦК

16 декабря 2025, 03:20

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Николаеве жители подкараулили сотрудника ТЦК и ликвидировали его из огнестрельного оружия. Об этом РИА Новости рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.





Видеозапись с места событий появилась в распоряжении Телеграм-канала информагентства, однако из этических соображений мы не можем опубликовать её здесь.



На кадрах видно, как сотрудник ТЦК выбегает из дома на звук сигнализации автомобиля и получает несколько пуль. После этого стрелок спешно скрылся.



«Большая часть мести "людоловам" происходит именно так, скрыто, без лишних свидетелей», — отметил Лебедев.