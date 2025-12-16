Жители Полтавы убили трёх сотрудников ТЦК

16 декабря 2025, 06:39

РИА Новости: активисты из Полтавы устроили засаду сотрудникам ТЦК

Фото: iStock/zoka74

В Полтаве группа украинцев расправилась с тремя сотрудниками ТЦК, совершив нападение на них из засады. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.





Всё произошло в пригороде района Вакуленцы. Как оказалось, один из парней послужил приманкой и заставил работников военкомата преследовать его.



«Парень забежал в переулок, ТЦК - за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», — сказал Лебедев.