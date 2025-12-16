Жители Полтавы убили трёх сотрудников ТЦК
РИА Новости: активисты из Полтавы устроили засаду сотрудникам ТЦК
В Полтаве группа украинцев расправилась с тремя сотрудниками ТЦК, совершив нападение на них из засады. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Всё произошло в пригороде района Вакуленцы. Как оказалось, один из парней послужил приманкой и заставил работников военкомата преследовать его.
«Парень забежал в переулок, ТЦК - за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», — сказал Лебедев.В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить неравнодушным соотечественникам.