ВС РФ взорвали украинский ангар, где производили и хранили беспилотники

Бойцы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили замаскированный схрон на территории Луганской Народной Республики. В тайнике находились боеприпасы, произведённые в США и Польше, а также самодельные взрывные устройства (СВУ), готовые к применению, и компоненты к ним.