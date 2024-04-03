ВС РФ взорвали украинский ангар, где производили и хранили беспилотники

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Армия России нанесла комбинированный удар по ангару, где производили и хранили беспилотник для ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за минувшие сутки уничтожен ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также уточняется, что под удар попал склад вооружения ВСУ. Кроме того, армии России удалось ликвидировать живую силу и технику противника в 131 районе в зоне проведения спецоперации.
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