Командир Ходыкин: в боях за Красноармейск ВС РФ устроили хаос в тылу ВСУ
Подразделения ВС РФ успешно провели операцию в тылу ВСУ в районе Красноармейска. Об этом рассказал командир штурмового отряда Владимир Ходыкин, передает Минобороны России.
По его словам, действия российских военных вызвали замешательство среди противника. Глубокий охват позиций ВСУ не только дезорганизовал оборону, но и способствовал захвату пленных, добавил Ходыкин. Украинские солдаты, оказавшись в окружении, охотно сдавались, предоставляя ценные данные о расположении и маршрутах своих подразделений.
Ходыкин выразил благодарность командиру полка, особенно за доверие к штурмовикам. Офицер в некоторых случаях давал указания, а в других предоставлял свободу действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
