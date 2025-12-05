Командир Ходыкин: в боях за Красноармейск ВС РФ устроили хаос в тылу ВСУ

05 декабря 2025, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения ВС РФ успешно провели операцию в тылу ВСУ в районе Красноармейска. Об этом рассказал командир штурмового отряда Владимир Ходыкин, передает Минобороны России.