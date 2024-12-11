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Военнослужащие ВСУ получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями Курской области. Об этом рассказал командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что имеются данные радиоперехватов об украинском оперативном дежурном, который отдаёт такие приказы. Известен даже его позывной, в чём-то «говорящий» — Звериный.
По словам Гранита, Звериный отдаёт приказы солдатам своих подразделений «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.
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«Фашистская позиция по отношению к мирным жителям, которые не виноваты ни в чем, но тем не менее они становятся жертвами таких методов», — сказал российский офицер.
По словам Гранита, Звериный отдаёт приказы солдатам своих подразделений «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.
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Александр Бойцов