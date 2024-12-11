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Солдатам 177-го полка морской пехоты в Курской области противостоят в основном мобилизованные военнослужащие ВСУ и они выглядят полностью деморализованными. Об этом сообщил командир батальона морпехов с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что сейчас против его бойцов на линии боевого соприкосновения находятся в основном солдаты подразделений территориальной обороны, у которых не прослеживается большого желания воевать и умирать за Украину.
По словам Гранита, на самых важных участках фронта российским военным противостоят военнослужащие элитных украинских подразделений, но и они также терпят поражения, что не может не подрывать их боевой дух.
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«В целом могу сказать, что в принципе противник деморализован», — сказал российский офицер.
По словам Гранита, на самых важных участках фронта российским военным противостоят военнослужащие элитных украинских подразделений, но и они также терпят поражения, что не может не подрывать их боевой дух.
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Александр Бойцов