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Волонтёр Карпенко рассказала о сожжённых дотла ВСУ лесах в Курской области

Фото: istockphoto/Toa55

Фото: istockphoto/Toa55

Военнослужащие ВСУ целенаправленно выжигали леса в Курской области и препятствовали приезду пожарных. Об этом рассказала руководитель волонтёрского движения «Вторая жизнь» Мария Карпенко.


В разговоре с ТАСС она сообщила, что украинские солдаты поджигали леса, пожар из-за сухой и ветренной погоды быстро распространялся. А пожарные не могли подъехать, так как в районе возгорания постоянно барражировали беспилотники и атаковали всё, что движется. К тому же, вокруг действовали диверсионно-разведывательные группы противника. Позже все машины экстренных служб были оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавила волонтёр.

Кроме того, по словам Карпенко, проезд к местам пожаров осложняли разбитые дороги. По её словам, из-за воронок асфальт в приграничных районах был такой, что «просто так не проедешь».

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#курская область
Командир морпехов Гранит: Офицеры ВСУ приказывают расправляться над жителями
11 декабря 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие ВСУ получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями Курской области. Об этом рассказал командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что имеются данные радиоперехватов об украинском оперативном дежурном, который отдаёт такие приказы. Известен даже его позывной, в чём-то «говорящий» — Звериный.

«Фашистская позиция по отношению к мирным жителям, которые не виноваты ни в чем, но тем не менее они становятся жертвами таких методов», — сказал российский офицер.

По словам Гранита, Звериный отдаёт приказы солдатам своих подразделений «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.

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#всу
#курская область
#солдаты
#жители
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«Колошматило»: Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку
Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной
11 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Виктории, она и ее семья проживают в многоквартирном доме, который разложен в западной части города. Она отметила, что взрывов было около 20 штук.

Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули. Она отметила, что в ванной комнате они просидели час, а после того как сирены смолкли, семья попыталась вернуться к нормальной жизни и «пошли пытаться спать». По словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду. Район котельной в настоящее время оцеплен.

Напомним, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке ночью, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей. Глава города Светлана Камбулова отметила, что пострадала котельная на улице Циолковского, в результате чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Волонтёр Карпенко рассказала о сожжённых дотла ВСУ лесах в Курской области
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Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА
Под Каменском в Ростовской области уничтожили беспилотник
11 декабря 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сработали под Каменском, успешно перехватив и уничтожив один беспилотный летательный аппарат противника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Слюсарь отметил, что работа системы противовоздушной обороны продолжает обеспечивать безопасность региона.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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#всу
#пво
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Комбат Гранит рассказал о деморализованных солдатах ВСУ в Курской области
11 декабря 2024, 10:03

Фото: istockphoto/zabelin

Солдатам 177-го полка морской пехоты в Курской области противостоят в основном мобилизованные военнослужащие ВСУ и они выглядят полностью деморализованными. Об этом сообщил командир батальона морпехов с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что сейчас против его бойцов на линии боевого соприкосновения находятся в основном солдаты подразделений территориальной обороны, у которых не прослеживается большого желания воевать и умирать за Украину.

«В целом могу сказать, что в принципе противник деморализован», — сказал российский офицер.

По словам Гранита, на самых важных участках фронта российским военным противостоят военнослужащие элитных украинских подразделений, но и они также терпят поражения, что не может не подрывать их боевой дух.

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#солдаты
#всу
#курская область
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В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи
Министр финансов Марченко: Киеву хватит средств, оружия и боеприпасов на полгода
11 декабря 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в случае прекращения помощи со стороны США, Киеву будет достаточно ресурсов, оружия и боеприпасов на протяжении полугода. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — сказал он.

Министр финансов подчеркнул, что Киеву необходимо разработать стратегию для установления необходимых условий для сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, который победил на выборах президента США.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сша
#россия
#конфликт
#оружие
#сво
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С 6 августа российские бойцы взяли в плен около 500 солдат ВСУ в Курской области
11 декабря 2024, 09:41

Фото: istockphoto/Sinenkiy

С начала вторжения в Курскую область 6 августа российские военные взяли здесь в плен около 500 боевиков ВСУ. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ.
Такую цифру источник назвал в разговоре с ТАСС. Собеседник агентства отметил, что часто военнослужащие ВСУ сдаются в плен целыми группами. Нередки случаи, когда сослуживцы пытаются обстреливать или атаковать при помощи беспилотников тех солдат ВСУ, которые идут сдаваться в плен.

Солдаты ВСУ, настроенные на лёгкую добычу и мародёрство, как им обрисовывало операцию командование, оказались в мясорубке, где суровая реальность войны сломала все их ожидания. Что касается потерь противника, то, по данным министерства обороны РФ, за всё время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли более 39 660 военнослужащих.

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#солдаты
#всу
#рф
#курская область
#плен
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Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог
11 декабря 2024, 09:05

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке ВСУ. В небе над городом были слышны звуки разрывов в результате работы дежурных систем противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщают, что взрывы начались около 4:20 утра, передаёт телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах слышны звуки сирен воздушной тревоги, предупреждающих горожан об опасности. Самих взрывов на записи нет, но местные жители сообщают, что их было не менее десяти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ракетной атаки получило повреждения промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, находившихся на автомобильной парковке около объекта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.






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#предприятие
#пост
#взрывы
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#ростовская область
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Киев разрабатывает стратегии, чтобы спровоцировать ядерный конфликт
Фриман: Киев хочет спровоцировать ядерный инцидент на Украине и втянуть США
11 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман заявил, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — считает он.

Аналитик отметил, что Киев осознает, что наличие ядерного оружия на Украине будет восприниматься Москвой как крайняя угроза. По его словам, именно на это и рассчитывают украинские власти. Политолог охарактеризовал ситуацию на Украине как крайне рискованную и выразил надежду, что ядерной эскалации не произойдет, поскольку это может вовлечь в конфликт всех.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной.

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#конфликт
#инцидент
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#сво
#всу
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ВСУ начали дистанционное минирование серой зоны под Кременной немецкими минами
11 декабря 2024, 08:28

Фото: istock/IherPhoto

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной. Об этом пишет РИА Новости.
Марочко сообщил, что с направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по лесному массиву Серебрянского лесничества. По его данным, использованные боеприпасы оказались кассетного типа.

Эксперт отметил, что хотя ранее эти боеприпасы уже применялись, в последнее время их использование значительно сократилось. Однако текущая ситуация характеризуется увеличенным расходом боеприпасов и расширением площади минирования, что может указывать на свежие поставки оружия Украине из стран НАТО.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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