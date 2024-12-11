Волонтёр Карпенко рассказала о сожжённых дотла ВСУ лесах в Курской области

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Военнослужащие ВСУ целенаправленно выжигали леса в Курской области и препятствовали приезду пожарных. Об этом рассказала руководитель волонтёрского движения «Вторая жизнь» Мария Карпенко.
В разговоре с ТАСС она сообщила, что украинские солдаты поджигали леса, пожар из-за сухой и ветренной погоды быстро распространялся. А пожарные не могли подъехать, так как в районе возгорания постоянно барражировали беспилотники и атаковали всё, что движется. К тому же, вокруг действовали диверсионно-разведывательные группы противника. Позже все машины экстренных служб были оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавила волонтёр.
Кроме того, по словам Карпенко, проезд к местам пожаров осложняли разбитые дороги. По её словам, из-за воронок асфальт в приграничных районах был такой, что «просто так не проедешь».
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Александр Бойцов