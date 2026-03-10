Командир нацбата ВСУ развлекается в Европе, пока его бойцы гибнут на передовой
Военнослужащие батальона ВСУ «Волки да Винчи» возмущены поведением своего командира Сергея Филимонова, который отдыхает в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Согласно полученной информации, комбат сейчас находится в одном из лучших отелей Швейцарии. В это же время его бойцы, поверившие в патриотические лозунги, гибнут на передовой без брони и ротаций, говорится в сообщении.
Собеседник информагентства уточнил, что Филимонов не стесняется своей люксовой жизни. По его словам, командир активно публикует фотографии с брендовыми вещами, которые купил за «донаты» для своего подразделения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
