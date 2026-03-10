Командир нацбата ВСУ развлекается в Европе, пока его бойцы гибнут на передовой

10 марта 2026, 01:45

РИА Новости: боевики украинского нацбата недовольны шикующим в Европе командиром

Фото: iStock/Irina Piskova

Военнослужащие батальона ВСУ «Волки да Винчи» возмущены поведением своего командира Сергея Филимонова, который отдыхает в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.