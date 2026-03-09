09 марта 2026, 23:47

Балицкий: три ребенка пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские беспилотники ударили по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.





Инцидент произошел на территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В момент атаки дети ехали с соревнований. В результате удара БПЛА ранения получили три ученика и тренер команды.



«Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами», — уточнил Балицкий.