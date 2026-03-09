На Украине заявили о новом раунде переговоров
Новый раунд переговоров с участием Украины, России и США может состояться 11 марта в Турции. Об этом сообщили украинские СМИ.
В публикации утверждается, что встречу планируют провести в Стамбуле. При этом, как отмечают обозреватели, советник Владимира Зеленского Сергей Литвин опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.
Первый раунд переговоров прошел в январе в ОАЭ — стороны обсуждали вопросы безопасности и говорили о наличии определенного прогресса. Второй, основной этап состоялся 17-18 февраля в Женеве и завершился без подписания итоговых документов.
Ранее украинские беспилотники атаковали Смоленскую область.
