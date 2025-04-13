Командир отряда «Ахмат» раскрыл важную деталь операции «Поток» в Судже

Операция «Поток» (Фото: РИА Новости)
Участники операции «Поток» в Курской области узнали о газопроводе за четыре часа до захода в трубу, заявил прессе командир отряда спецназа «Ахмат», чей позывной «Аид».
«Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит, соответственно, проведя жесткий отбор», — пояснил военный.
«Аид» подчеркнул, что подготовка была строго секретной, чтобы о ней не узнал противник. В рамках операции «Поток» штурмовики ВС РФ прошли приблизительно 15 километров по газопроводу, попав в тыл украинских боевиков. Операция завершилась освобождением Суджи от вражеских сил. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.
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Никита Кротов