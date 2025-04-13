В Курской области нашли 200-килограммовый дрон ВСУ, заявил Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Украинский дрон весом в 200 килограммов нашли в Глушковском районе Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн.
«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — сказано в публикации.
Хинштейн добавил, что место обнаружения оцепили, скоро саперы займутся находкой. Губернатор подчеркнул, что специалисты каждый день обезвреживают десятки взрывоопасных предметов: мин, снарядов и других вещей, сеющих смерть.
«…Позавчерашний итог — 23 тыс. ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи», — заключил губернатор.
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