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Музей освобождения Курской области от ВСУ появится в регионе, заявил губернатор Александр Хинштейн в рамках открытия выставки «Герои операции «Поток».
«Появится у нас музей курских событий, который мы уже начали формировать. И операция «Поток» станет одной из главных составляющих этого музея», — сказал чиновник.
Хинштейн добавил, что в Курске откроется мемориал погибшим в зоне боевых действий военкорам. В ходе операции «Поток» российские штурмовики прошли примерно 15 километров по трубопроводу и внезапно для врага оказались у курской Суджи в тылу украинских боевиков.
Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области в августе прошлого года. Украинское командование хотело отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов