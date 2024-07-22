Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk
Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов потребовал вернуть ему автомобили Nissan и BMW после снятия судимости за участие в СВО, передает «Коммерсантъ».
Имущество Бекмурадова, который на момент ареста был в звании майора, конфисковали в 2016 году. Среди них были два внедорожника Nissan Patrol и BMW 730, а также различная валюта. В итоге военного приговорили к 15 годам лишения свободы по двум статьям, но после начала специальной военной операции (СВО) он подписал контракт с Министерством обороны. Его судимость была погашена, а сам он был награжден медалью «За отвагу».
На момент подписания контракта с Министерством обороны Бекмурадов находился в колонии строгого режима в Липецке. Оттуда вместе с ним на фронт отправились другие заключенные, которые вошли в состав его штурмового отряда. Соединение приняло участие в боевых действиях в Херсонской области.
Адвокаты Бекмурадова попросили Генеральную прокуратуру прояснить судьбу денег и автомобилей, которыми военный хотел пользоваться в зоне СВО.
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На момент подписания контракта с Министерством обороны Бекмурадов находился в колонии строгого режима в Липецке. Оттуда вместе с ним на фронт отправились другие заключенные, которые вошли в состав его штурмового отряда. Соединение приняло участие в боевых действиях в Херсонской области.
Адвокаты Бекмурадова попросили Генеральную прокуратуру прояснить судьбу денег и автомобилей, которыми военный хотел пользоваться в зоне СВО.
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Александр Климов