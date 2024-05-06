Осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша» наградили медалью на СВО

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Экс-режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий получил награду за участие в СВО. Об этом пишет Msk1.ru.
Отмечается, что Илья Белостоцкий отбывал наказание в колонии за растление 13-летнего мальчика. За 2,5 года до выхода он подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Мужчина выполнял функции медика в штурмовом отряде. Он рассказал, что был награжден медалью «За спасение погибавших». Экс-режиссер добавил, что судимость с него снята. По его словам награду ему вручили за спасение командира.
Ранее старшего лейтенанта Михаила Васильева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), представили к званию Героя России. За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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