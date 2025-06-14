Командир Петер рассказал, как ВС РФ обманули ВСУ и вошли в Петровское в ДНР
ВС РФ обманули ВСУ при заходе в населённый пункт Петровское в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер в беседе с ТАСС.
Российские бойцы показали противнику, что будут заходить с северной стороны, а сами зашли в населённый пункт с юга. Таким образом, отметил военачальник, ВС РФ удалось одновременно с двух направлений заблокировать ВСУ в Петровском.
Ранее в этот день Петер объявил об освобождении Петровского (украинское название – Орехово) в ДНР. Бойцы группировки «Центр» в течение нескольких дней вели диверсионную работу в тылу ВСУ на территории Днепропетровской области. В Минобороны подтвердили взятие населённого пункта под контроль.
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