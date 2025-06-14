Командир Петер рассказал, как ВС РФ обманули ВСУ и вошли в Петровское в ДНР

14 июня 2025, 09:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ обманули ВСУ при заходе в населённый пункт Петровское в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер в беседе с ТАСС.