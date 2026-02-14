Командир Пират: ВСУ запаниковали перед бойцами ВС РФ в костюмах Деда Мороза
Украинские военные запаниковали после появления российских бойцов в Димитрове в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщил командир штурмового отряда 5-й бригады с позывным Пират.
По его словам, взаимодействие между подразделениями организовали на высоком уровне, а противник не ожидал продвижения российских сил в тыл. Он отметил, что ВСУ не успели подготовить оборону на ряде участков и в отдельных районах.
Командир также рассказал, что в финальной стадии операции некоторые военнослужащие появились в городе в костюмах Деда Мороза. По его утверждению, они прошли по улицам, поздравляли местных жителей и раздавали небольшие подарки. Эта инициатива исходила от командиров подразделений. Также был поднят российский флаг и организован праздничный салют. Пират добавил, что в радиоэфире российские военнослужащие поздравляли друг друга, тогда как у противника началась паника из-за неожиданного развития событий.
