В Белгороде прогремела серия взрывов, повреждён многоквартирный дом

Фото: Istock/Standart

Над Белгородом прозвучала серия взрывов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на юге города повреждения получил жилой многоквартирный дом.



По предварительным сведениям, украинские войска применили для атаки реактивные снаряды HIMARS. Около 20:00 по московскому времени местные жители сообщили о первых взрывах. Очевидцы сообщили, что количество взрывов превысило десять.

Режим ракетной опасности действовал в городе с 20:02 до 20:13. Взрывная волна выбила окна минимум в пяти квартирах повреждённого дома на юге Белгорода. Российские системы противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям. Информация о пострадавших на текущий момент отсутствует.

Ранее под Херсоном ВСУ ударили по маршрутке с мирными жителями.

Ольга Щелокова

