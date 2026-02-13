В Белгороде прогремела серия взрывов, повреждён многоквартирный дом
Над Белгородом прозвучала серия взрывов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на юге города повреждения получил жилой многоквартирный дом.
По предварительным сведениям, украинские войска применили для атаки реактивные снаряды HIMARS. Около 20:00 по московскому времени местные жители сообщили о первых взрывах. Очевидцы сообщили, что количество взрывов превысило десять.
Режим ракетной опасности действовал в городе с 20:02 до 20:13. Взрывная волна выбила окна минимум в пяти квартирах повреждённого дома на юге Белгорода. Российские системы противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям. Информация о пострадавших на текущий момент отсутствует.
