В Днепре сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с помощью перцового баллона
В Днепре сотрудник территориального центра комплектования применил газовый баллончик во время попытки мобилизации мужчины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как оказалось, во время инцидента мужчину облили газом, после чего он оказался на проезжей части и едва не попал под грузовой автомобиль. Из машины вышел водитель, который вступил в конфликт с представителями военкомата. Сообщается, что мужчина смог покинуть место происшествия.
Позднее в днепропетровском ТЦК заявили о начале служебной проверки по факту применения газового баллончика сотрудником. Обстоятельства случившегося уточняются.
