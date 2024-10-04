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Командир полка Сид: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали «глазастые» дома

04 октября 2024, 09:37
Фото: istock/IherPhoto

Фото: istock/IherPhoto

Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.

«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры», — поделился он в беседе.



По его словам, было принято решение прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, которая почти вплотную примыкала к позициям. Длина этой просеки составила восемь километров. Боеприпасы и продукты перевозили на мотоциклах.

Однако у села, где размещались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, как отметил командир полка, все приходилось переносить вручную.

В результате возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение и закупили необходимые компоненты. В итоге тележка начала доставлять грузы, а ее оператор находился в безопасном месте на расстоянии нескольких километров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#продукты
#боеприпасы
#солдаты
#сво
#минобороны
Бортников: Атакой на Курскую область Киев хотел спровоцировать жёсткий ответ РФ
04 октября 2024, 10:14

Фото: сайт Кремля

Вылазка ВСУ в Курской области была направлена на провокацию жёсткого ответа со стороны России. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане глава Совета отметил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.

Глава ФСБ России также отметил, что Запад был бы не прочь расширить зону боевых действий, втянув в конфликт Молдавию и Белоруссию. США и Великобритания стремятся лишить нейтральные государства проводить независимую политику. Англосаксы хотят установить над суверенными государствами тотальный контроль, а их народы расценивают только в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов, заключил Бортников.

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#всу
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Атака Курской АЭС, удар по Харькову, «страшный день» в Белгородской области: последние новости СВО
04 октября 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. В Угледаре российские войска продолжают зачистку населенного пункта от остатков украинских боевиков. О последних событиях в зоне СВО на 4 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации провел успешную операцию, уничтожив живую силу и ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удар был нанесен с использованием авиационных ракет. Кроме того, артиллерийские расчеты ВДВ нанесли удар по украинскому складу с оружием и техникой в Курской области с помощью гаубиц Д-30. Объект был обнаружен с помощью беспилотников.

Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. Минобороны РФ не прокомментировало данную информацию.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — подчеркнул Смирнов.

В Суджанском районе продолжаются встречные бои, российские войска продвинулись в районе населённого пункта Плехово. Поступает информация о концентрации сил ВСУ у границы с Глушковским районом, что может свидетельствовать о подготовке новой попытки прорыва к Тёткино силами до бригады.

Вечером 3 октября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что украинская армия якобы обстреляла Курскую АЭС снарядом французского производства. Однако попытка атаки была пресечена средствами ПВО — воздушная цель упала примерно в пяти километрах от станции, вызвав пожар на месте падения.

Фото: istock/Dmitry Andreev

Страшный день» в Белгородской области


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 2 октября «страшным днём» для региона. В результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, а 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одной из трагических событий стала атака беспилотников на село Крапивное в Шебекинском городском округе, где погиб мужчина, а среди пострадавших оказались двое детей. Трёхлетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, а 14-летняя девочка — минно-взрывные травмы и ранения стопы. Мать старшей девочки находится в больнице в тяжёлом состоянии с множественными травмами.

Также днём на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона FPV украинской армии атаковали грузовые автомобили. В результате один водитель погиб, второй был ранен и госпитализирован.

Харьковское направление


По информации российских военкоров, на Купянском направлении украинские силы используют беспилотники с зажигательными снарядами. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что таким образом украинские боевики создали несколько очагов возгорания леса в районе реки Оскол на освобожденной территории. Эти действия представляют угрозу для жилых домов в близлежащих населенных пунктах.

ВС РФ ведут активные боевые действия в Харьковской области, нанося удары по различным объектам, включая железнодорожную станцию «Балашовка» и цехи в Салтовке и Шевченковском районе.

Канал «Рыбарь» сообщает, что в Харькове противник пытается представить разрушения в многоэтажном доме как результат удара российского ФАБ с УМПК. Однако, судя по кадрам, разрушения не соответствуют мощи такого типа вооружения. Вероятнее всего, это последствия ошибочной работы ПВО или артиллерии ВСУ по своим же позициям, о чем свидетельствуют данные местных жителей.

Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 113-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск и города Харьков. Бои продолжаются в Волчанске и районе Глубокого.

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Запорожское направление


Российские войска продолжают активные атаки на позиции ВСУ в районе Орехова. Бои здесь носят преимущественно позиционный характер, и значительных изменений линии боевого соприкосновения не наблюдается.


Донецкое направление


В Угледаре продолжается очистка города и его окрестностей. Интенсивные бои идут в районе Катериновки. Российские силы развивают наступление на северо-запад от Водяного, а в Цукурино добились тактического успеха, захватив террикон шахты южнее населённого пункта и продолжая охват Цукурино с флангов. В Дзержинске идут тяжелые городские бои.

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#минобороны рф
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Российские бойцы спасли военного медика ВСУ, просившего его добить
04 октября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские солдаты спасли военного медика украинской 59-й бригады Игоря Мацака. Он был ранен в бедро и просил бойцов добить его.
В разговоре с РИА Новости пленный рассказал, что его не забрали во время эвакуации и он сутки пролежал в лесополосе. Он был уверен, что сослуживцы знали о том, что он там лежит, так как над ним всё время кружил дрон. Когда он подал знак, что жив, беспилотник сбросил на него боеприпас, после чего Мацак решил, что безопаснее будет притвориться мёртвым.

Затем подошли русские бойцы, перевязали его, вынесли с поля боя и передали медикам. Солдат вспоминает, что с ним всё время разговаривали, поили чаем, давали сигареты, чтобы он не потерял сознание от потери крови.

«Я просил их добить меня, а они подобрали. Сказали: "Не можем, ты же без оружия"», — рассказал Мацак.

По его словам, ему теперь поставят аппарат Илизарова, чтобы нога быстрее восстановилась. Украинский пленный также сказал, что не держит зла на своих бывших сослуживцев за то, что они пытались добить его.

«Думаю, каждому своё. Никого не осуждаю. Я своё уже получил, уверен, что и они получат», — заключил украинец.

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#сигареты
#беспилотник
#дрон
#боеприпас
#аппарат
#солдат
#всу
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На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ
Марочко: на передовую в ДНР прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
04 октября 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на передовую в район села Миньковка прибыла хорошо экипированная группа из 5 англоязычных медиков-наемников для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению», — заявил он.

По его словам, прибывшая группа хорошо экипирована. Он отметил, что все оборудование они привезли с собой. Марочко добавил, что по всем признакам группа имеет большой опыт работы в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медики
#сво
#всу
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Дезертиры из ВСУ устроили митинг в Николаевской оласти
04 октября 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации их части в Донбассе. После этого дезертиры устроили митинг в Николаевской области.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», протестную акцию солдаты организовали на центральной площади города Вознесенск. Около сотни военных выражали недовольство недостаточным уровнем подготовки новобранцев, а также дефицитом вооружений для ведения боевых действий в на Донецком направлении.

По словам одного из участников митинга командира взвода по имени Сергей, на такой шаг их толкнул крайне низкий уровень снабжения украинской армии. Боец рассказал, что неоднократно просил командование доставить им на передовую пулемёты, но так и не смог этого добиться.

Приехавший на митинг начальник управления психологической поддержки персонала командования сил территориальной обороны Александр Пухальский пригрозил военным ответственностью за самовольное оставление своей части.

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#митинг
#солдаты
#всу
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Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения
04 октября 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Олег Копьёв

Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения. Соответствующее видео опубликовало агентство РИА Новости.
На видео видны разрушенные и обгоревшие многоэтажные здания, а также дома частного сектора на окраине города. Движения техники и людей не наблюдается.

Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#угледар
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Стало известно, что ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области
Боец «Ахмата»: ВСУ размещают технику и оружие в жилых массивах в Курской области
04 октября 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Evgeny555

Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках и во дворах жилых домов», — поделился боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» в беседе с агентством.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области.

До этого жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ перегруппировывают силы под Курском
Разведка «Ахмата» сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
04 октября 2024, 08:09

Фото: istockphoto/anmbph

Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, по итогам нескольких дней российские военные сделали вывод, что боевики уводят свои силы с участка у Суджи. Он отметил, что, возможно, это была ротация или маленькое отступление.

«По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — поделился военный.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#оон
#сво
#всу
#вс рф
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Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
04 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/zim286

Юлия Полий, жительница Ессентуков, записала видеообращение к ООН, в котором выразила требование к мировой общественности призвать Украину к ответственности за нарушения правил ведения войны и помочь вернуть её мужа, который находится в плену Вооруженных сил Украины и подвергается пыткам. Об этом информирует РИА Новости.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — говорит она на видео, которое есть в распоряжении агентства.

По ее словам, с ней связались в Telegram-канале и заявили, что её супруг находится в плену. Боевики сообщили, что для его освобождения Юлия должна поджечь военную машину или пятигорский военкомат.

«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — добавила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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