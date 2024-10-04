Командир полка Сид: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали «глазастые» дома

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Командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины установили на многоэтажных домах в Угледаре камеры наблюдения, поэтому снабжение российских войск на передовой было затруднено. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.
По его словам, было принято решение прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, которая почти вплотную примыкала к позициям. Длина этой просеки составила восемь километров. Боеприпасы и продукты перевозили на мотоциклах.
Однако у села, где размещались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, как отметил командир полка, все приходилось переносить вручную.
В результате возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение и закупили необходимые компоненты. В итоге тележка начала доставлять грузы, а ее оператор находился в безопасном месте на расстоянии нескольких километров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры», — поделился он в беседе.
По его словам, было принято решение прорубить «дорогу жизни» в лесополосе, которая почти вплотную примыкала к позициям. Длина этой просеки составила восемь километров. Боеприпасы и продукты перевозили на мотоциклах.
Однако у села, где размещались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, как отметил командир полка, все приходилось переносить вручную.
В результате возникла идея создать самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение и закупили необходимые компоненты. В итоге тележка начала доставлять грузы, а ее оператор находился в безопасном месте на расстоянии нескольких километров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова