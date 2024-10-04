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Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области.
До этого жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках и во дворах жилых домов», — поделился боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» в беседе с агентством.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области.
До этого жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова