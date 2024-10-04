Фото: РИА Новости/Олег Копьёв
Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения. Соответствующее видео опубликовало агентство РИА Новости.
На видео видны разрушенные и обгоревшие многоэтажные здания, а также дома частного сектора на окраине города. Движения техники и людей не наблюдается.
Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что 3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за город продолжались более двух лет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова