Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации

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Конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» рассказал начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.
По его мнению, РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.
По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами. На этом фоне командир ВСУ призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме, а, возможно, и тотальной мобилизации в стране.
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По его мнению, РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.
«Я считаю, что это противостояние закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — сказал Самовар.Читайте также:
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Мария Фирсова