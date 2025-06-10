«Лоб в зеленке»: военкор Коц пригрозил министру обороны Украины

10 июня 2025, 13:41

Коц предупредил Умерова о возможной судьбе Киреева после переговоров с Мединским

Фото: iStock/ razihusin

Военный корреспондент Александр Коц предупредил министра обороны Украины Рустема Умерова, связав его судьбу с трагической гибелью Дениса Киреева.





Коц напомнил, что Владимир Мединский беседовал с Киреевым незадолго до его гибели, а также с Умеровым перед вторым раундом российско-украинских переговоров.





«Умеров уже должен мазать лоб зеленкой», — написал Коц в своем Telegram-канале.

