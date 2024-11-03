Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков

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Беспилотники Украины семь раз атаковали производственное предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил чиновник.
«ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение», — говорится в публикации.Ранее Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранения получили четыре мирных жителя.
Украина регулярно атакует российские регионы. В частности, продолжаются бои в приграничье Курской области.
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Никита Кротов