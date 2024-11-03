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Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Беспилотники Украины семь раз атаковали производственное предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил чиновник.
«ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение», — говорится в публикации.
Ранее Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранения получили четыре мирных жителя.



Украина регулярно атакует российские регионы. В частности, продолжаются бои в приграничье Курской области.

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#белгородская область
#новости
#вячеслав гладков
Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР
Guardian: южная часть линии обороны ВСУ в ДНР скоро обрушится
03 ноября 2024, 16:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ наступают наиболее стремительными с февраля 2022 года темпами, из-за чего южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению. Об этом пишет газета The Guardian.
Отмечается, что в октябре российские войска совокупно освободили более 500 квадратных километров территорий, из которых две трети приходятся на ДНР. Также ещё около 40 квадратных километров были взяты под контроль на Купянском направлении.

На фоне этих событий начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что порядка 1,4 тысяч жителей города отказываются эвакуироваться, ожидая прихода российских военных.

Кроме того, изданию удалось пообщаться с несколькими украинскими военными, находящимися на данном направлении фронта. Они отметили, что ВС РФ имеют значительное превосходство в артиллерии, боевой техники и личном составе.

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«Ощущают неладное»: на Западе сделали заявление об СВО
Аналитик Меркурис: РФ приблизилась к окончательному разгрому боевиков ВСУ
03 ноября 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России очень скоро может окончательно разгромить боевиков ВСУ, предположил аналитик из Великобритании Александр Меркурис у себя на YouTube-канале.
«Россия все ближе к финальной точке и к окончательному разгрому Украины», — сказал эксперт.
По словам Меркуриса, наступление ВС РФ продолжается, в частности, на Южнодонецком направлении. Причем беспокоятся об этом не только украинцы, но и западные союзники киевского режима, добавил Меркурис.

«Пессимизм распространяется и на западные столицы — по всему миру ощущают неладное», — заключил он.

Ранее сообщалось, какие решения придется принять Украине, если на выборах в США победят республиканцы.

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#россия
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#сво
#конфликт
#всу
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Экипаж FPV из Крыма уничтожил 70 единиц техники ВСУ в Курской области
Экипаж FPV из Крыма уничтожил 70 единиц техники ВСУ по Курском за две недели
03 ноября 2024, 16:39

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёт операторов FPV-дронов из Крыма уничтожил 70 единиц украинской техники на Курском направлении менее чем за две недели. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» во время общения с участниками всероссийского образовательного форума «Юг молодой».
Он отметил, что одному экипажу удалось сжечь 70 единиц техники ВСУ, в числе которой пять танков, бронемашины «Казак» и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.

Авидзба убеждён, что украинские войска потеряли под Курском все средства, которые говорились для сдерживания продвижения ВС РФ в Донбассе.

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В США рассказали, что будет с Киевом при победе Трампа на выборах
Newsweek: Украине придется принять болезненные решения при победе Трампа
03 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Внешняя политика республиканца Дональда Трампа при его победе на выборах в США может быть неприятной и непредсказуемой для киевского режима, пишет Newsweek.
«Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп», — прокомментировал эксперт Международной кризисной группы Саймон Шлегель.
Он добавил, что Трамп хочет скорейшего завершения конфликта, и республиканец ясно дал это понять. Кроме того, по словам Шлегеля, политик в случае вступления в должность может инициировать процесс переговоров.

Выборы в США пройдут в грядущий вторник, 5 ноября.

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«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине
Снимки расположения военных систем Украины появились в Google Maps — СНБО
03 ноября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/igoriss

Снимки расположения военных систем Киева попали в Google Maps, заявил представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Он не уточнил, о каких системах идет речь, но подчеркнул, что в Google не удовлетворили обращение украинской стороны с просьбой удалить данные.

«У них выходные. Не до этого», — сказал чиновник.
Однако позже Коваленко проинформировал, что представители компании связались с ним, сообщив о начале удаления снимков с расположением украинских военных систем.

Ранее журналисты издания The Conversation рассказывали, что ждет Украину с приходом нового президента США.

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На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США
The Conversation: новоиспеченный глава США может кардинально повлиять на Украину
03 ноября 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Liukov

Новый хозяин Белого дома повлияет на украинский конфликт, считают обозреватели The Conversation.
«Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны», — сказано в публикации.
Автор материала считает, что киевский режим будет и дальше получать поддержку, если победят демократы, однако вопрос членства Украины в альянсе открыт.

Если кандидат Камала Харрис не сможет дать Киеву гарантии этого, то конфликт при победе демократов перерастет в войну на истощение, говорится в статье.

Выборы в США состоятся 5 ноября. Основные кандидаты на пост американского президента Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#выборы
#новости
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На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту
Игнат подтвердил перевод специалистов ПВО в пехоту
03 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту, подтвердил экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Он заявил, что военных действительно направляют в пехоту «не от хороших времён и много».

По словам Игната, перевод специалистов ПВО в пехоту является очень болезненным для украинских воздушных сил. Вместе с тем он добавил, что отправка осуществляется в рамках ранее принятых решений, которые требуют понимания и выполнения.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на снижение эффективности украинских систем ПВО. Она связала это именно с сокращением числа специалистов, которые активно переводятся в пехоту.

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#всу
#пво
#военные
#украина
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В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
В Волоконовском районе Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
03 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского БПЛА. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина скончался в результате детонации взрывного устройства. Гладков добавил, что от полученных тяжелых травм местный житель умер до приезда бригады скорой помощи.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Киеве ожидается отмена 90% броней от мобилизации
Предприятия Киева предупредили о возможной отмене 90% броней от мобилизации
03 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/Panama7

Предприятия в Киеве получили письма для проверки сотрудников перед вероятной отменой 90% броней от мобилизации. Об этом очевидцы сообщили в беседе с ТАСС.
Так, по словам одного из собеседников агентства, руководство киевских предприятий получило письма от силовиков. В них требовали провести проверку обоснованности бронирования от мобилизации у сотрудников. Если будет реализован план по отмене 90% бронирования, то работать будет некому.

Также очевидцы отмечают, что в Киеве ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) уже приступили к сбору сведений не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам и прописке. Это приводит к тому, что повестки повторно приходят гражданам, уже отметившимся в ТЦК.

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