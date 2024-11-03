На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

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Новый хозяин Белого дома повлияет на украинский конфликт, считают обозреватели The Conversation.
«Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны», — сказано в публикации.Автор материала считает, что киевский режим будет и дальше получать поддержку, если победят демократы, однако вопрос членства Украины в альянсе открыт.
Если кандидат Камала Харрис не сможет дать Киеву гарантии этого, то конфликт при победе демократов перерастет в войну на истощение, говорится в статье.
Выборы в США состоятся 5 ноября. Основные кандидаты на пост американского президента Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
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Никита Кротов