Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

The Conversation: новоиспеченный глава США может кардинально повлиять на Украину
Фото: istockphoto/Liukov

Фото: istockphoto/Liukov

Новый хозяин Белого дома повлияет на украинский конфликт, считают обозреватели The Conversation.
«Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны», — сказано в публикации.
Автор материала считает, что киевский режим будет и дальше получать поддержку, если победят демократы, однако вопрос членства Украины в альянсе открыт.



Если кандидат Камала Харрис не сможет дать Киеву гарантии этого, то конфликт при победе демократов перерастет в войну на истощение, говорится в статье.

Выборы в США состоятся 5 ноября. Основные кандидаты на пост американского президента Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

Читайте также:

На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

В Киеве ожидается отмена 90% броней от мобилизации
#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#выборы
#новости
На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту
Игнат подтвердил перевод специалистов ПВО в пехоту
03 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту, подтвердил экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Он заявил, что военных действительно направляют в пехоту «не от хороших времён и много».

По словам Игната, перевод специалистов ПВО в пехоту является очень болезненным для украинских воздушных сил. Вместе с тем он добавил, что отправка осуществляется в рамках ранее принятых решений, которые требуют понимания и выполнения.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на снижение эффективности украинских систем ПВО. Она связала это именно с сокращением числа специалистов, которые активно переводятся в пехоту.

Читайте также:

В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО

На Украине рассказали, как Зеленский оставил страну без ПВО

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года
#всу
#пво
#военные
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
В Волоконовском районе Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
03 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского БПЛА. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина скончался в результате детонации взрывного устройства. Гладков добавил, что от полученных тяжелых травм местный житель умер до приезда бригады скорой помощи.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе

В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине

Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
#губернатор
#мужчина
#соболезнования
#белгородская область
#всу
#смерть
#спецоперация
#дрон
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве ожидается отмена 90% броней от мобилизации
Предприятия Киева предупредили о возможной отмене 90% броней от мобилизации
03 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/Panama7

Предприятия в Киеве получили письма для проверки сотрудников перед вероятной отменой 90% броней от мобилизации. Об этом очевидцы сообщили в беседе с ТАСС.
Так, по словам одного из собеседников агентства, руководство киевских предприятий получило письма от силовиков. В них требовали провести проверку обоснованности бронирования от мобилизации у сотрудников. Если будет реализован план по отмене 90% бронирования, то работать будет некому.

Также очевидцы отмечают, что в Киеве ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) уже приступили к сбору сведений не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам и прописке. Это приводит к тому, что повестки повторно приходят гражданам, уже отметившимся в ТЦК.

Читайте также:

На Украине полицейские, вероятно, убили призывника во время мобилизации

Одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации

В Закарпатье на западе Украины женщины пытались перевернуть машину с военкомами
#украина
#всу
#мобилизация
#предприятия
#киев
#письма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
03 ноября 2024, 14:52

Фото: iStock/3dmitry

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Ермак заявил, что главным условием завершения российско-украинского конфликта должен стать вывод российских войск с территории Украины. При этом Киев будет учитывать интересы иных заинтересованных сторон, но в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

Чепа подчеркнул, что это условие никогда не будет выполнено, поскольку как минимум четыре области, которые Украина считает своими, включены в состав России по итогам референдума. О передаче этих областей Киеву не может идти и речи.

Читайте также:

Раскрыта судьба Зеленского после окончания конфликта

В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины

МИД Венгрии раскрыл опасность вступления Украины в НАТО
#украина
#россия
#конфликт
#госдума
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
03 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 13 украинским бригадам вблизи 18 приграничных населённых пунктов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские военные с помощью авиации и артиллерийским огнём ударили по скоплениям живой силы и боевой техники 13-ти бригад ВСУ около населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Нижний Клин, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Старая Сорочина в Курской области.

Также в ходе боевых действия оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам 11-ти украинских бригад в восьми районов Сумской области.

Читайте также:

В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе

Спасший Поддубного мужчина вывез прятавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военные
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт объяснил значение для ВС РФ освобождения Вишневого в ДНР
Дандыкин: контроль Вишневого в ДНР — это окружение важного для ВСУ Курахово
03 ноября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/zim286

Освобождение Вишневого в Донбассе позволит ВС РФ окружить город Курахово, который важен для ВСУ в плане логистики, пояснил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин.
«Это кураховское направление. Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — прокомментировал эксперт.

Перед этим в МО РФ докладывали об освобождении от ВСУ населенного пункта Вишневое в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, она завершится, когда РФ достигнет своих целей.

Читайте также:

В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#днр
#донбасс
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: боевики ВСУ под Курском за сутки потеряли более 150 человек
03 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составили более 150 человек, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился боевой машины пехоты и станции радиоэлектронной борьбы.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее представители пророссийского подполья проинформировали, где произошел удар по расположению боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские власти предлагали Киеву мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не отреагировали.

Читайте также:

Орбан сделал громкое заявление о России, США и Европе

В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине

На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
#минобороны рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого
Силовики: освобождение Вишнёвого приближает окружение Красноармейска
03 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение населённого пункта Вишнёвое к западу от Селидова в ДНР приближает окружение Красноармейска (украинское название – Покровск). Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Неназванный собеседник агентства отметил, что взятие под контроль Вишнёвого стало шагом к окружению Красноармейска, стремительное продвижение ВС РФ приближает этот момент.

Ранее в этот день Минобороны России подтвердило освобождение села Вишнёвое. Подразделению группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции, отразить несколько контратак противника, а также уничтожить боевую технику, в числе которой было вооружение западного производства.

Читайте также:

Минобороны сообщило об освобождении Вишнёвого в ДНР

ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР на краснолиманском направлении

Житель освобожденной Мариновки обвинил Киев в насильственной украинизации села
#вс рф
#днр
#сво
#контроль
#вооружение
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
Подполье: ВС России нанесли удар по ВСУ и наемникам в сумском Конотопе
03 ноября 2024, 14:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удар нанесен в субботу ночью, 2 ноября, по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Уточняется, что один из ударов пришелся, по предварительным данным, по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, где происходит разгрузка военной техники и боекомплектов. Второй – по месту, где расположены промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений и арматурный завод.

По словам Лебедева, в сторону взрывов направились больше 10 машин скорой помощи.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине

ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР на краснолиманском направлении

Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 дронов
#завод
#днр
#всу
#пво
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников