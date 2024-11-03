Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов

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Дрон и ракету боевиков ВСУ сбили над территорией Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — говорится в публикации.Украина атаковала Курскую область ранним утром 6 августа, противник получил отпор от бойцов ВС РФ, погранслужбы ФСБ и Росгвардии. В указанный район было направлено подкрепление, докладывали в Минобороны.
Киев регулярно наносит удары по российским территориям, выбирая в качестве целей мирное население.
Ранее в Минобороны проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью.
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Никита Кротов