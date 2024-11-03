Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов

Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Дрон и ракету боевиков ВСУ сбили над территорией Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — говорится в публикации.
Украина атаковала Курскую область ранним утром 6 августа, противник получил отпор от бойцов ВС РФ, погранслужбы ФСБ и Росгвардии. В указанный район было направлено подкрепление, докладывали в Минобороны.



Киев регулярно наносит удары по российским территориям, выбирая в качестве целей мирное население.

Ранее в Минобороны проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью.

Читайте также:

Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков

Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР

В США рассказали, что будет с Киевом при победе Трампа на выборах
#мир
#украина
#россия
#война
#курская область
#сво
#конфликт
#ракета
#бпла
#всу
#новости
Командир «Пятнашки» оценил ситуацию в Курской области
Командир «Пятнашки» Авидзба: ситуация под Курском благоприятная
03 ноября 2024, 19:00

Работа расчета САУ 2С3 «Акация» (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Ситуация в Курской области благоприятная, заявил на Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой» командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, чей позывной «Абхаз», пишет РИА Новости.
«Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил военный.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики попросили Москву помочь в отражении агрессии со стороны Киева.

Позже, 6 августа 2024 года, противник напал на Курскую область. Как отмечало командование ВСУ, такой маневр должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

Читайте также:

Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов

Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков

На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США
#россия
#курская область
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине
Посол Бринк: США дали средства на создание мобильных групп ПВО на Украине
03 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/Zeferli

США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые применялись для подавления российских беспилотников. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, слова которой приводит «Страна.ua».
По её словам, в общей сложности Вашингтон предоставил средства на создании 800 таких групп. С начала текущего года ими были сбиты 200 беспилотников ВС РФ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о снижении эффективности украинских систем ПВО на фоне отправки специалистов этих подразделений в пехоту. В воскресенье эти сведения подтвердил экс-начальник управления коммуникации командования ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО

На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту

На Украине рассказали, как Зеленский оставил страну без ПВО
#украина
#сша
#пво
#всу
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО сбила дрон ВСУ над российским регионом
Минобороны: ПВО сбила дрон ВСУ над Орловской областью
03 ноября 2024, 18:08

Бойцы ВС РФ (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон ВСУ над территорией Орловской области, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны докладывали о суточных потерях украинских боевиков на курском направлении. Уточнялось, что противник потерял свыше 150 единиц живой силы и технику.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

Украина бьет по гражданским целям и распространяет всевозможные фейки.

Читайте также:

США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине

Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков

«Важны практические шаги»: в Совфеде ответили на заявление Ермака о мире на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#орловская область
#дрон
#новости
#минобороны рф
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков
03 ноября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/N-sky

Беспилотники Украины семь раз атаковали производственное предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил чиновник.
«ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение», — говорится в публикации.
Ранее Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранения получили четыре мирных жителя.

Украина регулярно атакует российские регионы. В частности, продолжаются бои в приграничье Курской области.

Читайте также:

Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР

«Ощущают неладное»: на Западе сделали заявление об СВО

В США рассказали, что будет с Киевом при победе Трампа на выборах
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#белгородская область
#новости
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Важны практические шаги»: в Совфеде ответили на заявление Ермака о мире на Украине
Сенатор Перминов ответил Ермаку на заявление об урегулировании конфликта
03 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности Киева перейти к мирному урегулированию конфликта является исключительно попыткой демонстрации, направленной на третьи страны. Такие заявления поступали неоднократно, заявил сенатор Совета Федерации РФ Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.
Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM подчеркнул, что главным условием завершения конфликта на Украине должен быть вывод российских войск из страны.

Перминов подчеркнул, что такое заявление Ермака стоит рассматривать исключительно как попытку продемонстрировать третьим странам готовность к некоему процессу возможного урегулирования конфликта на каких-то условиях. При этом подобных заявлений было уже много. В данной ситуации важны конкретные практические шаги, а не громкие заявления.

Также сенатор напомнил чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным условия: вывод украинских войск с территории России, нейтральный статус Украины и снятие антироссийских санкций.

Читайте также:

На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта

Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено

В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины
#совет федерации
#россия
#украина
#конфликт
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР
Guardian: южная часть линии обороны ВСУ в ДНР скоро обрушится
03 ноября 2024, 16:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ наступают наиболее стремительными с февраля 2022 года темпами, из-за чего южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению. Об этом пишет газета The Guardian.
Отмечается, что в октябре российские войска совокупно освободили более 500 квадратных километров территорий, из которых две трети приходятся на ДНР. Также ещё около 40 квадратных километров были взяты под контроль на Купянском направлении.

На фоне этих событий начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что порядка 1,4 тысяч жителей города отказываются эвакуироваться, ожидая прихода российских военных.

Кроме того, изданию удалось пообщаться с несколькими украинскими военными, находящимися на данном направлении фронта. Они отметили, что ВС РФ имеют значительное превосходство в артиллерии, боевой техники и личном составе.

Читайте также:

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено

На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту
#всу
#оборона
#днр
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ощущают неладное»: на Западе сделали заявление об СВО
Аналитик Меркурис: РФ приблизилась к окончательному разгрому боевиков ВСУ
03 ноября 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России очень скоро может окончательно разгромить боевиков ВСУ, предположил аналитик из Великобритании Александр Меркурис у себя на YouTube-канале.
«Россия все ближе к финальной точке и к окончательному разгрому Украины», — сказал эксперт.
По словам Меркуриса, наступление ВС РФ продолжается, в частности, на Южнодонецком направлении. Причем беспокоятся об этом не только украинцы, но и западные союзники киевского режима, добавил Меркурис.

«Пессимизм распространяется и на западные столицы — по всему миру ощущают неладное», — заключил он.

Ранее сообщалось, какие решения придется принять Украине, если на выборах в США победят республиканцы.

Читайте также:

«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине

На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

ВС РФ ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экипаж FPV из Крыма уничтожил 70 единиц техники ВСУ в Курской области
Экипаж FPV из Крыма уничтожил 70 единиц техники ВСУ по Курском за две недели
03 ноября 2024, 16:39

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёт операторов FPV-дронов из Крыма уничтожил 70 единиц украинской техники на Курском направлении менее чем за две недели. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» во время общения с участниками всероссийского образовательного форума «Юг молодой».
Он отметил, что одному экипажу удалось сжечь 70 единиц техники ВСУ, в числе которой пять танков, бронемашины «Казак» и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.

Авидзба убеждён, что украинские войска потеряли под Курском все средства, которые говорились для сдерживания продвижения ВС РФ в Донбассе.

Читайте также:

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого

Спасший Поддубного мужчина вывез прятавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области
#вс рф
#дрон
#крым
#военные
#курская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали, что будет с Киевом при победе Трампа на выборах
Newsweek: Украине придется принять болезненные решения при победе Трампа
03 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Внешняя политика республиканца Дональда Трампа при его победе на выборах в США может быть неприятной и непредсказуемой для киевского режима, пишет Newsweek.
«Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп», — прокомментировал эксперт Международной кризисной группы Саймон Шлегель.
Он добавил, что Трамп хочет скорейшего завершения конфликта, и республиканец ясно дал это понять. Кроме того, по словам Шлегеля, политик в случае вступления в должность может инициировать процесс переговоров.

Выборы в США пройдут в грядущий вторник, 5 ноября.

Читайте также:

«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине

На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
#мир
#украина
#сша
#дональд трамп
#выборы
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников